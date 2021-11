„Samas on mõistetav inimeste soov oma väljaskäimisi praegusel ajal piirata kuni koroonakriis leeveneb. Seetõttu on just praegusel ajal kodus hammaste eest korralikult hoolitsemine eriti tähtis. Hea oleks ka jälgida, et kõik pereliikmed sama teeksid,“ lisab dr Vahtra.

Kümme soovitust, mida järgida kodus hammaste eest hoolitsemisel:

1. Pese hambaid kaks korda päevas – hommikul enne hommikusööki ja õhtul pärast viimast söömist, kui toidukorrast on möödas vähemalt 30 minutit.

2. Hammaste pesemisel on oluline puhastada igat üksikut hammast. Korralikuks hammaste puhastamiseks kulub aega kaks minutit.

3. Kasuta ka hambaniiti kord päevas enne hammaste pesemist. Sellega puhastad hambavahed ja igemetaskud toidujäätmetest.

4. Pärast söömist või näksimist oota hammaste pesuga vähemalt 30 minutit. Pärast söömist muutub suu keskkond happeliseks, hambaemail on seetõttu pehmem ning harjamine võib kahjustada hambaid.

5. Hambaharja peaks vahetama iga 2 kuni 3 kuu tagant. Kauem kasutatud hambaharjal on pisikute hulk suurem, harjased katkenud ning need võivad kahjustada igemeid ja hambad ei saa korralikult puhtaks.

6. Eelista pehmemate harjastega hambaharja, millel on märge ’soft’ või ’ultra soft’. Tugevama hambaharjaga võid oma igemetele haiget teha ning tulemuseks on tundlikud hambakaelad. Poes müüakse ja ’hard’ ja ’ultra hard’ hambaharju, mis on on aga mõeldud proteeside jaoks, loomulikke hambaid nendega puhastada ei tohiks.

7. Hambaharja peab käsitsema pehmelt ja õige nurga alt, muidu on oht vigastada hammast. Harja tuleb hoida hambaga 45-kraadise nurga all. Soovitatav on harja käes hoida nagu pliiatsit, sest siis on surumisjõud hammastele tunduvalt väiksem.

8. Eelistada tuleks fluoriidi sisaldavat hambapastat, see kaitseb hambaid söömisel tekkiva happe eest ning tugevdab hambaemaili. Soovitav on suud pärast harjamist mitte loputada, nii on hambapasta mõju efektiivsem.

9. Valgendavate hambapastade ja suitsetajatele mõeldud pastadega tuleb piiri pidada, sest need sisaldavad lihvivaid abrasiivseid osakesi ja kahjustavad pikema perioodi vältel hambapinda.

10. Suuvee kasutamise määrab hambaarst või suuhügienist. Suuvesi on abiks pärast kirurgilist protseduuri, milleks on hamba eemaldamine, hambaimplantaadi paigaldus, igemeravi. Kuniks haavad suus paranevad ei tohi teatud piirkonda harjata ning sel ajal aitab suuvesi ära hoida põletiku teket.