Nunnu välimus võib viia impulsiivse ostuni, mille tagajärgi ei mõisteta. “Näiteks suhkruorav on oma suurte silmadega väga armas ning inimene näeb eelkõige loomakese välimust. Tegelikkuses vajavad nad palju teadlikku hoolt. Suhkruoravad on väga aktiivsed ja seltskondlikud olendid, kes naudivad ronimist, jooksmist, hüppamist ja loomulikult liuglemist. Selleks on vaja palju ruumi, mida näiteks korteris elades on väga raske võimaldada. Rääkimata spetsiaalsest toidust, arstiabist või kuludest, mis kaasnevad tema hooldamisega. Suhkruorav elab umbes viieteist aastaseks ja tuleb mõista, et see on nii ajaliselt, kui ka finantsiliselt väga suur pühendumus,” sõnas ELS turundus- ja kommunikatsioonijuht Agnes Blank. “Suhkruoravatel on pikad küüned ja teravad hambad, millega nad võivad tõsiselt vigastada inimest või hävitada mööblit. Armas lemmikloom võib ohtlikuks kujuneda tervele perele, eriti teistele lemmikloomadele või pere väiksematele. Suhkruorav võib endaga kaasas kanda haiguseid nagu salmonelloos, giardia, leptospiroos,” lisab Blank.