Riigi soovitus: nakatunuga koos kodus olija võiks saada haiguslehe

Kallase sõnul on Eesti jätkuvalt väga kõrgel ohutasemel, kuid võrreldes üle-eelmise nädalaga on nakatunute arv vähenenud ja see trend on kestnud juba üle nädala. "See näitab, et inimesed on käitunud vastutustundlikult ja kontrollimeetmetest kinni pidanud. Ja nii nakkuse levikut tõkestanud - selle eest olen kõigile tänulik," ütles Kallas.