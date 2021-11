Imavere koolile ei saanud keegi saalihokis vastu

Järvamaa spordiliidu koolispordi projektijuht Piret Reinfeld ütles, et praegusel ajal on koolispordivõistluseid keeruline korraldada, sest ega koolid tea isegi, kas neil on võistluse toimumise hetkeks õpilasi kaasa võtta või mitte. "Õpilaste arv ja koolis käimise võimlus muutuvad lausa tundide, mitte päevadega," märkis ta.