Külarahvas võttis raamatukogubussi hästi vastu

„Esimesed lugejad on minu tehtud!" ütles selle aasta Järvamaa parim raamatukoguhoidja, konkursi „Aasta maaraamatukoguhoidja 2021" nominent Malle Kreek Koigist – tema tutvustas Krõõta sellega suvel mööda valla üritusi sõites. Ta tunnistas, et algus oli hirmus, sest buss tundus tema jaoks suur. Kuid uue masinaga on alati hea sõita.