„Minu ametiajal oli see juba neljas kord Albu põhikooli ja kolmas kord Ahula rahvamaja juures neid valgusteid vahetada," ütles Malva. „Olen kohalike käest kuulnud, et noored pidid jalgadega vastu valgustite maste hüppama. Minu teada ühtegi lõhkujat kätte saadud pole. Eraldi summat nende valgustite remondiks ei ole. Kõik remondi ja valgustite vahetustööd peab tasuma tänavavalgustuse hoolduskuludest."

Ühe kuppelvalgusti hind koos käibemaksuga jääb 220 euro kanti, millele lisandub vahetustööde ja tehnika maksumus. Kokku vahetati seekord viis kuppelvalgustit. Töid teostas OÜ Särts. „Vahepeal oli Albu põhikooli juures jälle üks valgusti ära kustunud, kuppel on õnneks terve. Särts OÜ mehed tulevad varsti seda ka korrastama," lubas Malva.

Albu noorsootöötaja Elen Pent teadis öelda, et Albus vandaalitsevad ilmselt mõne aasta eest kooli lõpetanud noored, kes sõidavad võrridega ümber koolimaja ja üle muru. „Oleme mitu korda sellest teavitanud ka politseid. Kui lähen ise majast välja, et neid keelata, on nad kohe läinud," ütles Pent.