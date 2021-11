Järvamaal kütiti esimene hunt

Järva-Jaani jahtkonna esimees Margus Vaas ütles, et hundijaht algas küll 1. novembrist ja ohjamisaladele on hundiküttimise load juba jagatud, kuid hundijahti jahimehed praegu veel siiski ei pea, sest pole lund, millel jälgi ajada. «Ometi juhtus meil selline lugu, et varitsusjahile kitse küttima läinud jahimehele jäi juhuslikult põllul uidanud hunt ette. Kuna ta teadis, et luba on kaasas, otsustas ta looma lasta. Seda põhjusel, et juba eemalt oli näha, et tegu oli haige kärntõves isendiga,» selgitas ta.