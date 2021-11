Maksimarketi uus ja vana osa saavad peagi kokku

Järva tarbijate ühistu juhatuse esimees Tõnu Uibopuu ütles, et lootus jõulud uuel pinnal vastu võtta oli ettevõtte kõige optimistlikum soov. «Praegust ehitusturu olukorda vaadates ning teades, kui palju tööd on vaja teha ka hoone vanas osas, sai üsna ruttu selgeks, et need ootused polnud siiski realistlikud,» lausus ta.

Suur samm edasi oleks Uibopuu sõnul juba seegi, kui uus ja vana hoone saaks viimaks kokku ühendatud, kuid see on osutunud arvatust keerulisemaks ettevõtmiseks. Kui ehituslikult võib jääda mulje, et maja on üks tervik, siis ees ootab veel süsteemide ühendamine, mis on päris suur proovikivi. Ühendada tuleb põrndaküte, ventilatsioon, elektrisüsteem ja kõik muu.