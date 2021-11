Tõnis Kõiv märkis, et koos mandaadiga kaasneb kõigil volikogu liikmetel ka vastutus ja kohustus oma mandaati ellu viia. "Kindlasti ei tähenda Reformierakonna suur mandaat seda, et me ei anna edaspidi sõna teisele poolele. Erinevad ideed ja vaated rikastavad kahtlemata meie igapäevast tööd ja valla edasist käekäiku. Vastupidi, võtame hea meelega ka teiste volikogu liikmete plaane ja ideid arvesse," ütles Kõiv.