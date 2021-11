Vahetusõpilasest sai Koerus hingelt pooleldi eestlane

Eestlaste keskel elades on vältimatu õppida tundma kohalikku kultuuri ja rahvuslikke traditsioone. Ta on veendunud, et vahetusõpilasena Tallinnas või Tartus olles poleks ta nii palju Eesti elu tundma õppinud kui Koerus. Samuti kahtleb ta, kas mujal saanuks eesti keele nii hästi selgeks, sest suuremates linnades räägitakse välismaalastega rohkem inglise keeles.

Petra kinnitusel peetakse Eestis jõule ja munadepühi samamoodi nagu Austrias, aga siinsetes koolides populaarset rebaste ristimist ei tunta tema kodumaal üldse.

«Vabariigi aastapäeval oli koolis kontsert, pidupäeva tähistati ka kultuurimajas. Mulle meeldib eestlaste patriotism ja suhtumine oma rahvuskultuuri – käiakse tantsimas ja laulmas ning inimesed elavad sellele kaasa. Minust sai suur fänn. Käisin kooli grupiga Tallinnas ka tantsupidu vaatamas. Austrias sellist patriotismi ei ole,» tõdes Petra.

Koeru kogukonnamängu võistkonnanimesse torgatud pool eestlast ei olnud niisama sõnakõlks. Petrale Eesti meeldib ja vahetusõpilase aasta järel on ta järjekindlalt kaks korda aastas talvisel ja suvisel koolivaheajal Eestis sõpradel külas käinud.

Juba vahetusaastale järgnenud suvel tuli Petra vanematega Koeru tagasi ja tegi nad vahetusperega omavahel tuttavaks. «Ka vanematele meeldis siin väga. Eestis on midagi, mis tõmbab tagasi. Tunnet, mis siin olles tuleb, ei oska sõnadega kirjeldada, aga see toob hinge rahulolu.»

«Eestis käies peatusin nii vahetusperes kui paari päeva kaupa ka klassiõe Mari-Liis Kutti juures. Nüüd on enamik kooliaegseid sõpru Koerust ära läinud. Mul oli plaan jääda ükskord ka pikemaks ja sel suvel avaneski võimalus tulla YFU Eesti organisatsiooni praktikandiks. Ma täidan siin mitmesuguseid ülesandeid, näiteks korraldan perekoolitusi ja räägin, kuidas olla Eestis vahetusõpilane või kuidas õppida keelt,» rääkis Petra oma tööst.

Tema teada on Eestis praegu umbes poolsada vahetusõpilast, kes pigem eelistavad Tallinna ja Tartut. Harvemini soovib mõni õpilane minna väiksematesse kohtadesse. Eestist on aastaks välja läinud umbes 60–70 õpilast.

Kodus lõpetas Petra ülikooli bakalaureuseõppe biotehnoloogina ja soovib erialaseid õpinguid jätkata magistriõppes.

«Ma ei ole kindel, et õpin edasi Austrias. Võib-olla lähen Saksamaale. Ei välista ka Tartu ülikooli või Tallinna õppima tulekut. 1. detsembril saab mul praktika Eestis läbi ja kas tulen siia tagasi õppima, otsustan siis, kui aeg on sealmaal. Koroona ajal suuri plaane teha ei saa,» tunnistas Petra ja tõdes, et ega ta Eestist lahkuma kipugi.

Eesti kõrval unistab Petra ka Jaapanist. Lapsena meeldisid talle Jaapani multifilmid ning soov eksootilise keelega tutvust teha, hieroglüüfe kirjutada ja saareriiki tundma õppida pole aastatega kadunud.

Neiu sõnul ei tea austerlased Eestist ülemäära palju ja kodus ei anna CV-sse lisatud eesti keele oskus erilist lisakaalu.

«Nad ütlevad selle peale, et ahah, väga lahe, ja vahetavad teemat. Austrias pole mul eesti keelega eriti midagi peale hakata. Kui aga siin eesti keelt räägin, on paljud üllatunud, et kuidas ma oskan,» kirjeldas ta eestlaste ja austerlaste reaktsioonide erinevust.

Petra loetleb, et lisaks kodusele saksa keelele ja vahetusaastal omandatud eesti keelele on ta koolist saanud suhu inglise ja prantsuse keele ning on pisut õppinud ka rootsi keelt.