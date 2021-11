„Eesmärk on leida ettevõtete kasvupiirangutele lahendused, teha nende elu kergemaks, et nii meie oma inimesed kui need oskustöötajad, keda siit piisavalt ei leia, näeksid Eestit atraktiivse ja kvaliteetse elukeskkonnaga riigina. Vaid nii kasvatame me rahvuslikku jõukust, mis võimaldab tõsta õpetajate, päästjate, politseinike ja meditsiinitöötajate palku ning maksta väärikat pensioni. Lõpetame ühiskonna hirmutamise massiimmigratsiooni tondiga – see on lausvale ja seda ei kavatse keegi,“ lausus ta.