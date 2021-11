Stipendiumi saavad taotleda niisuguste kogukondade eestvedajad, kelle tegevus on piirkondlik, kes tegutsevad ühe omavalitsuse territooriumil.

„Selleks, et kogukonnad saaksid oma huvide eest seista ja oma tegevuskeskkonda kujundada, on oluline, et nad oleksid tugevad ja tõsised koostööpartnerid nii riigi kui kohaliku omavalitsuse jaoks,“ ütles KÜSKi juhataja Anneli Roosalu.