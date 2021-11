Kindlustusseltside liidu kahjuennetuse valdkonna juhi Ülli Reimetsa sõnul on tänavu juhtunud kolmandiku võrra rohkem tulekahjusid võrreldes möödunud aastaga. „Järjest rohkem tulekahjusid toimub elektripaigaldise rikke tõttu, mida näitab ka Päästeameti statistika. Sageli saab tuli alguse küttesüsteemist, lahtise tule kasutamisel, suitsetamisel või elektriseadmest,“ ütles Reimets.

Reimets rõhutas, et suletud tuletõkkeuks aitab tulekahju korral päästa elu, tervist ja vara. „Tuletõkkeuks takistab tule levimist ühest ruumist teise, ka kodudes. Korterelamus moodustab iga korter tuletõkketsooni ja seega peab korteri välisuks olema tuld takistav,“ selgitas Reimets.

Katlaruumile tuleb paigaldada tuletõkkeuks, kui seal on gaasikütteseadmete koguvõimsus üle 35 kW ja vedel- või tahkekütteseadmete koguvõimsus üle 25 kW. Tuletõkkeuks peab olema ka kortermaja keldril ja pööningul.

Gjensidige kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk märkis, et augustikuises Tartu Jaama tänava kortermaja gaasiplahvatuses said muuhulgas kannatada ka korterite uksed. „Remonttööde käigus paigaldati 15 korterile uued tuletõkkeuksed, mis takistavad taoliste õnnetuste puhul tule levimise teistesse korteritesse läbi trepikoja,“ ütles Mürk.

Ta tuletas meelde, et lisaks suitsuandurile muutub alates järgmisest aastast kohustuslikuks vingugaasiandur kodudes, kus on ahi, puuküttepliit või kamin. Korstnaga ühendatud gaasiseadmega kodudes on vingugaasiandur juba praegu kohustuslik.