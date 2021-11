Aasala soovitab alustada talverehvide paigaldamist nende seisukorra hindamisest. Seda eriti siis, kui rehve on kasutatud juba mitu talve. Visuaalselt saab kontrollida väsimusmärke - näiteks, kas rehvi külgedel on pragusid või kas rehv on kulunud ebaühtlaselt. “Rehvitootjad on rehvi kulumise jälgimise üsna lihtsaks teinud - selleks on rehvimustri vahel kulumisribad, mis hakkavad välja paistma siis, kui muster juba üsna kulunud on. Talverehvi sügavus peab olemal vähemalt 3 mm,” ütleb Aasala, kuid lisab, et see on tõepoolest miinimum. “Selleks, et rehvidega kevadeni välja veaks, võiks olla sügavus rohkem kui 3-4 mm.” Kui talverehvideks on naastrehvid, siis tuleks hinnata ka kui palju naastusid mustris alles on ja kas naelad ulatuvad mustri pinnast pisut kõrgemale. Kui mustrist vaatavad üle 25% vastu tühjad augud, tuleks kaaluda uute rehvide soetamist.