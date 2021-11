Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul toetatakse projekte, mis on kirjas maakondlike arengustrateegiate tegevuskavades. „Toetuse andmisega soovime suures pildis kaasa aidata majanduskasvule regioonides. Hea elukvaliteet sõltub eelkõige vajalike teenuste kättesaadavusest ning seda saavad omavalitsused tagada maakondliku mõjuga läbimõeldud tegevuste elluviimisega.“

RTK Interreg kontrolli ja regionaalarengu talituse juhataja Imbi Uusjärve sõnul on toetusi varasemalt eraldatud mitme miljoni jagu. „Sel aastal toetasime 44 projekti kokku rohkem kui 7,4 miljoni euroga, toetuse suurused jäid vahemikku 30 000 kuni 633 000 eurot,“ rääkis Uusjärv varasemast kogemusest. „Kõige suurema toetuse, 633 000 eurot, eraldasime sel aastal Tartu linnavalitsusele koduta loomade varjupaiga taristu renoveerimiseks,“ lisas ta.

Maakondade plaanid toetuse kasutamiseks on väga erinevad. Näiteks on toetust saanud Kuressaare haigla kopteriplatsi ja parkla rajamine, Rakvere haigla ventilatsioonisüsteem, taastusravi, rehabilitatsiooni ja heaolukeskuse kompleks. Samuti toetati mitmeid turismi- ja haridusobjekte (muusikakoole ja gümnaasiume), aga ka loomade varjupaigad Tartus ja Rakveres ning spordiüritust Saaremaa Rallit.

Toetusmeetme 2022. aasta taotlusvooru esialgne eelarve on 8,4 miljonit eurot, mis on jaotatud maakondade vahel. Maakondliku vooru mahtu on maakondadel võimalik oma eripärast ja vajadustest lähtuvalt suurendada või vähendada jagades maakonna summalt ringi kuni 30% kohaliku omaalgatuse või hajaasustuses programmide vahel. Meedet rahastatakse hasartmängumaksu regionaalsetele investeeringute vahenditest ning regionaaltoetuse eelarvest. Täpsem info.