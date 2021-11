Omniva Eesti juhi Kristi Undi sõnul keskendub uus lahendus klientide mugavusele ja pakiautomaadi kappide efektiivsemale kasutusele ilma, et tarneaeg sellest pikeneks. „Uus lahendus rakendub siis, kui kliendile saabub pakk, kuid samas automaadis on teda juba ees ootamas veel välja võtmata pakk. Võimalusel ladustatakse uus pakk varasemaga ühte kappi ja sama uksekoodiga, mille sisestamisel annab pakiautomaat teada, et ühes kapis on mitu pakki,“ rääkis Unt. Arendus võimaldab Baltikumis vabastada ruumi, mis on võrdne ligikaudu 40 uue pakiautomaadiga.

Kliente, kes käivad automaadi juures korraga mitmel pakil järel on rohkem kui arvata võiks. „Tavaperioodil aitab see lahendus meil automaatides ruumi säästa nädalas mitme tuhande paki jagu. Jõulueelsel perioodil ja muul pakisaatmise kõrghooajal on oodatav mõju aga kordades suurem, sest usinaid tellijaid on oluliselt rohkem,“ selgitas Unt.

Jõuluaja sujuvamaks kulgemiseks täidab Omniva juba praegu populaarseid pakiautomaate mitmeid kordi päevas ja seda kõikidel nädalapäevadel. Detsembris laieneb ka Omniva pakiautomaadivõrgustik üheteistkümnes maakonnas. „Töötame selle nimel, et tänavune e-kaubanduse tipphooaeg mööduks ilma suuremate pakijärjekordadeta,“ lisas Unt.