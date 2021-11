Järva vallas alustab tööd uus politseinik

Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd ütles, et muudatused toimuvad seoses töö ümberkorraldamisega, mõlemad politseinikud töötavad tegelikult juba praegu Paide politseijaoskonnas. „Enamuse ajast on piirkonnapolitseinik enda piirkonnas liikvel. Kadriga on võimalik kokku saada Koeru politseipunktis, aga enne sinna kohale minemist tasub kohtumise aeg näiteks telefoni teel kokku leppida," ütles Söörd.

Kadri Toom ütles, et oli varem Järva vallas noorsoopolitseinik ja jagas töökohta Paidega. „Tegelesin ennetustegevusega, käisin koolides, seda juba pea seitse aastat. Nüüd on töökohaks ainult Järva vald ja ametinimetuseks jääb piirkonnapolitseinik, kes tegeleb nii piirkonna kui ka noortega," selgitas Toom. „Nii et töö ja töö piirkond on tuttavad ja ma ka elan Järva vallas."

See, millega ta esmaspäeva hommikul oma laua taga tööle hakkab, on teada. „Jätkan pooleliolevate menetlustega ja alustan piirkonnapolitseiniku tööd: kogukonnaga suhtlemist, relvakontrolle, lähisuhtevägivalla järelkontrolle. Eks me tegime seda enne ka, aga põhirõhk oli tööl noortega. Kui nüüd on inimestel abi vaja, saavad nad pöörduda nii Mati kui ka minu poole," kinnitas Toom.