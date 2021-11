Ämblikud, need varjulise eluviisiga niiditõmbajad

Mõnele inimesele pole ämblikust midagi hirmsamat ilmas olemas, teisele on ta õnnetooja, kolmandale lemmikloom. Neljandad suhtuvad temasse ükskõikselt – kui ta on juba siia ilma loodud, siis järelikult on ta millekski ka kasulik ja las siis toimetab. Selge on aga see, et igaüks meist on mõne ämbikulisega, keda on maailmas enam kui 48 000 liiki, neist 539 elab Eestis, kokku puutunud. Ämblikud on pandud laulu sisse ja nii mõneski muinasjutus või pärimusloos on neil oma kindel koht.