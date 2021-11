Eesti Teadusagentuur kutsub õpilasi osalema teadustööde konkursil

Teadusagentuuri teaduskommunikatsiooni osakonna juhataja Annely Allik avaldas heameelt, et konkursil osalejate arv on järjest kasvanud ning et seekord saavad osa võtta ka nooremad huvilised. “Meie üks eesmärkidest on äratada noortes teadushuvi ja pakkuda neile võimalust seda päriselt rakendada, seega on tore teatada, et nüüd on osalema oodatud kõik vähemalt 12-aastased õppurid. Lisaks on konkursil osalemine hea võimalus end proovile panna ja tutvuda teiste põnevate töödega. Ja kui läheb hästi, siis võita väga ägedaid auhindu, muuhulgas võimaluse esindada oma teadustööga Eestit välismaal. Ka tänavusel õpilastööde konkursilt tõid Eesti noored Hispaanias toimunud Euroopa noorteadlaste konkursilt koju eripreemiad,” julgustas Allik õpilasi konkursil osalema.