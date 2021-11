„Tekib küsimus kelle huvide eest minister Maris Lauri seisab? Igal juhul mitte ettevõtjate ega kohalike kogukondade eest, sest ettevõtjad vajavad kogukondadega suhtlemiseks juba ammu selgust ja seadus on pikalt oodatud. Lisaks tuulikute lähedal elavatele inimestele isikliku hüvitise maksmisele, on tuulikutega seoses veel mitmeid tegevusi, mis vajavad kogukonna ja ettevõtja koostööd - kohalik haridus, keskkond, töökohad,“ selgitas Läänemets

„Kaja Kallase justiitsminister ei seisa selle seaduse pidurdamisega ka ettevõtluskeskkonna eest, sest ministri ettepanek loob uut ebavõrdsust, kuna varasemad investeeringud on tehtud eri aegadel, hoopis teistsuguses tasuvuse olukorras jne. Ministeerium ise on eelnõu väljatöötamisel teinud tublit tööd, kaasanud huvirühmi ja proovinud leida parimat tasakaalu kogukondade ja ettevõtete huvide vahel. Raske on uskuda, et justiitsminister ei mõista planeeritavate muudatuste olulisust ja ajakriitilisust,“ ütles Läänemets.

„Olen jätkuvalt seisukohal, et Eestil on vaja kliimaministrit. Eesti on kliimaeesmärkide saavutamisel maha jäänud, nagu näha, ei mõista kõik ministeeriumid jätkuvalt teema olulisust ning terviku koordineerimine on konarlik. Kui rohepööret teha nii, et jätame koormuse vaid väheste inimeste, ettevõtjate või piirkondade kanda, jäävad soovitud muutused tulemata. Rohepööret ei ole vaja teha formaalselt Brüsseli pärast, vaid oma kodukoha, oma riigi parema tuleviku nimel ning meie looduse heaks,“ lisas Läänemets