Coop Panga ärikliendi igapäevapanganduse äriliini juht Erje Mettas sõnas, et pank pakub alates novembrist oma klientidele liidestust lisaks senisele sularahaveopartnerile Brink’s Estoniale ka Hansabiga. „Kuigi sularaha osatähtsus on ajas vähenenud ja digitaalseid makselahendusi kasutatakse järjest rohkem, pole paberraha ja müntide kasutamine kuhugi kadumas. Ainuüksi käesoleva aasta kolmandas kvartalis väljastati Eesti Pangast ringlusesse 298 miljonit eurot, mida on peaaegu viiendiku võrra rohkem kui teises kvartalis. Kuni tarbijad kasutavad sularaha, tuleb ettevõtjatel tegeleda ka rahaveoga, mille puhul on kõige olulisem teenuse turvalisus,“ selgitas Mettas.

Mõlemad Coop Panga sularahaveo partnerid vastutavad selle eest, et ettevõtjatel oleks võimalik toimetada sularaha turvaliselt ja kiiresti panka oma kontole või oma kontolt ettevõtte teeninduspunkti. „Nii Brink’s Estonia OÜ kui ka Hansab AS pakub sularaha transporti ja õigsuse kontrolli, arvelduskontole kandmise teenust ning teisi sularahakäitlust puudutavaid lahendusi üle Eesti. Nüüd on meie äriklientidel võimalik valida, kummalt partnerilt teenust tellida,“ tõi Mettas välja.

Hansabi sularahaveoteenus on mõeldud ettevõtetele, kellel koguneb sularaha igapäevase äritegevuse käigus. Hansabi suuremateks klientideks on Coop Eesti, Tallinna Kaubamaja ja Selver, Prisma, Maxima, OG Elektra, Euronics ja K-Rauta. „Lisaks sellele, et aitame sularaha turvaliselt ära viia, õigeaegselt pangakontole üle kanda ja vajadusel ka vahetusraha tellida, oleme toonud turule mitmeid uudsel tehnoloogial põhinevaid lahendusi, mis muudavad sularahakäitlemise protsessi täielikult automaatseks ja turvaliseks. Nüüdsest saavad neid teenuseid kasutada ka Coop Panga kliendid,“ lausus Hansab AS sularahaosakonna juhataja Ando Allik.

Hansab AS on rahvusvaheline ettevõte, mis on pakkunud kvaliteetseid ja usaldusväärseid turva- ning maksete terviklahendusi juba üle 30 aasta. Eesti Turvaettevõtete Liit tunnustas Hansabi sularahaveo ja -töötluse teenust möödunud aastal tiitliga turvaturu aasta tegu.