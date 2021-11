SEB majandusprognoos: maailmamajanduse pudelikaelad leevenevad, Eestit ootab kiire palgakasv

Energiahindade hüppeline tõus on viinud inflatsiooni kõrgeimale tasemele üle pikkade aastate, mis õõnestab majapidamiste ostujõudu. Otsa on lõppenud mitmed riiklikud majanduse toetusmeetmed, mis eriti just Ameerika Ühendriikides on tarbimise aeglustumisele kaasa aidanud. Samal ajal on paljudes riikides ilmnenud kitsaskohad tööturul ja värbamisprobleemide üle kurtvate ettevõtete osakaal on kiiresti tõusnud ajalooliselt kõrgele tasemele. Suurriikidest on USA-s ja Suurbritannias see väljendunud ka palgatõusu kiirenemises. Nii on küsimärgi alla sattunud keskpankade kinnitused, et muutused intressipoliitikas on leebed ja aeglased.