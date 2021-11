„Läbi aastate on Selver kampaaniaga toetanud Eesti haiglate laste- ja sünnitusosakondi enam kui 1,2 miljoni euroga. Lapsed on Eesti tulevik ja laste tervise pealt ei tohiks ühtki eurot kokku hoida. Avaldan tänu kõigile klientidele, kes on Selveri kauplustes kampaaniast osa võtnud, aga ka koostööpartnereid, kellele tänu on haiglad saanud hädavajalikud diagnostika- ja raviseadmed. Tänu teile oleme ühise panusega aidanud sadu väikeseid elusid,“ ütleb Selveri juhatuse liige Kristi Lomp.