Piirkonnapolitseinikud jagasid tööpiirkondi ringi

Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd täpsustas, et Kadri Toomi teeninduspiirkonnaks saavad Järva vallas endised Albu, Ambla ja Järva-Jaani vallad. Järva valla teine piirkonnapolitseinik Mati Seire tööpiirkondadeks on endised Koeru, Kareda, Koigi ja Imavere vallas.

Söörd ütles, et muudatused toimuvad seoses töö ümberkorraldamisega. „Enamuse ajast on piirkonnapolitseinik enda piirkonnas liikvel. Kadriga on võimalik kokku saada Koeru politseipunktis, aga enne sinna kohale minemist tasub kohtumise aeg näiteks telefoni teel kokku leppida," selgitas ta.