Metsapadrikutes asuvad ööbimiskohad naudivad populaarsust

RMK külastuskorraldusosakonna Põhja-Eesti piirkonna juht Jaanus Käärma ütles, et 2021. aastal on RMK objektide külastatavus läinud tagasi koroona eelsele tasemele ja seda eelkõige seepärast, et oli pikk, kuiv ja soe suvi, mis soosis pigem rannapuhkust mere ääres või avalikes järverandades.