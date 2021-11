Veidi enam kui nädal enne advendiaja algust tuleb Paide linnavalitsuse majandusosakonna juhatajal Mait Grigorjevil nentida, et olukord on praegu nutune. „Asi pole selles, et poleks ühtegi kuuske pakutud. Aga puud on sellise koha peal, et tehnikaga ligi ei pääse,” selgitas ta. Üks jõulupuu, mida Paidele pakutud, asub Vahastu kandis. Ent Grigorjevi sõnul on see keerulise koha peal ja ligi pääsemiseks tuleb tehnikal laveerida ka kohe läheduses asuvate elektriliinide vahel. See muudab operatsiooni veel keerukamaks. Ka on puud eelnevalt elektrike poolt veidi ka hõredamaks rapitud. Teise võimaliku kuusekandidaadi asukoht on tunduvalt parem – see kasvab Anna kandis keset põldu, ent teisalt teeb just see asjaolu kuuseni pääsemise keeruliseks, sest maapind on praegu niivõrd pehme, et ligi 200 meetri pikkune teekond kuuseni tähendab raskete masinate jaoks kindlasti pinnasesse kinni jäämist. Ka paar hiljutist krõbedama külmaga ööd-päeva pole maapinda piisavalt tahkeks muutnud.