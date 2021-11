„Ülemöödnud nädala esimeste päevadega võrreldes kasvas pakkide maht e-smaspäeva mõjul märkimisväärselt ligi 50%. Tellimuste tipus ületasime isegi eelmise aasta jõulude absoluutse rekordi. Möödunud aasta e-smaspäeva perioodiga võrreldes on kasv ligi 70%,“ märkis Kivimurd. „See tähendab, et osturalli on olnud ikka väga kõva!“

Kivimurru sõnul ei pidanud DPD kullerid siiski kõike seda suurt kogust saadetisi ühel päeval sihtkohtadesse toimetama. „Kaupmehed komplekteerisid tellimusi ja andsid kaupa meie kulleritele järjest üle. Ka teisipäeval ja kolmapäeval olid kullerite kaubikud e-smaspäeva tellimusi täis,“ märkis Kivimurd. Ta lisas, et kui üldiselt oli oktoober pakimahtude osas keskmisest unisema minekuga, siis e-smaspäeva nädal näitas, et inimesed olid vägagi korralike müügikampaaniate ootel.

Võimalik, et e-smaspäeva suurele huvile andis hoogu ka vahepeal jõuliselt laienenud DPD pakiautomaatide võrgustik. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on DPD üle Eesti juurde paigaldanud 110 pakiautomaati ning laiendanud 20 olemasolevat.

„Eriti tore on näha, et e-smaspäev on üha populaarsemaks saamas, sest see toetab kodumaiseid kauplejaid,“ lausus Kivimurd. „Kui veel eelmisel sügisel osales kampaanias 151 ettevõtet, siis tänavu pakkus e-smaspäeva soodushindu kokku 283 veebipoodi.“