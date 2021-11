Nimelt toimetavad sellest sügisest Paides teatri kutsel TalTechi magistriprogrammi Design & Technology Futures tudengid, kes mõtestavad selle poolaasta jooksul Paidet ning loovad väikelinna erinevatest sihtgruppidest tulenevalt uusi lahendusi. Ühesõnaga tegutsevad selle nimel, et Paide oleks homme veelgi parem koht, kui oli eile.

Idealistlikult võiks ehk öelda, et nad loovad Paidele utoopiat.

Selle projekti raames ollakse nüüd otsimas inimesi, kelle kogemuste, mõtete ning arusaamade najal oleks võimalik neiledasi liikuda ning küsida/uurida, mis see Paide siis ikkagi on ning kuidas see elu siin välja näeb.