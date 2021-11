Linnameeskonna noored said kaotuse

Senipeetud kohtumiste järel on Paide linnameeskond U21 võistkond esiliiga turniiritabelis 51 punktiga kolmandal kohal. 29 mängust on kogutud 16 võitu, kolm viiki ja kümme kaotust. Liider on 72 punktiga Maardu linnameeskond ja teisel kohal 70 punktiga JK Tallinna Kalev.