Linnatänavad sätitakse jõulutuledesse

Viljandi ja Hariduse tänava äärsetele alleepuudele paigaldatakse eelmistest aastatest tuttavad sinivalged valgusketid. Tänavu on muutusi selles suhtes, et kui tavaliselt on valgusketid pandud «karvastele» puudele, see on puuvõrades turritavate vesivõsude vahele, siis tänavu nuditakse osa puid veel enne kettide paigaldamist vesivõsudest paljaks. «Kõiki ei jõua, mehed ütlesid, et kuni kümme puud päevas jõuab lõigata ja Viljandi tänava ääres nad selle tööga alustasid, aga Hariduse tänava puudeni ilmselt ei jõua,» lausus Meerits. Tema teada on neid, kes leiavad, et valgusketid «karvastel» puudel mõjuvadki efektsemalt, teiste meelest on vesivõsud koledad. «Igatahes sel korral näeb siis mõlemat varianti,» sõnas Meerits.