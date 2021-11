Peokorraldajad loodavad, et kolm pole kohtu seadus

Järgmise aasta 28. mail Koeru keskkooli staadionile kavandatud laulu- ja tantsupeol «Aeg-ajalt tuleb küsida...» osaleda soovivate kollektiivide kirjapanek pidanuks hoo sisse saama oktoobris. Sügisel saabunud kolmas pandeemialaine aga tingis selle, et korraldusmeeskond otsustas kirjapaneku tuleva aasta algusse lükata. Lootuses, et selleks ajaks ei saabu järjekordset suurt nakatumislainet ning koorid ja tantsurühmad on saanud koos käia ja repertuaari harjutada.