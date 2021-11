Järvamaa sai juurde seitse giidi

MTÜ Järva Arengu Partnerid konsultant Sille Pudel sõnas, et giidide atesteerimist korraldab iga piirkond ise. Atesteerimine antakse kindlaks ajaks ja tegutsemiseks selles piirkonnas. Kui see aeg läbi saab või ei ole atesteerimist, siis see otseselt ei keela giiditeenust osutamast, kuid kehtiv atesteerimistunnistus on kui kvaliteedimärk ja see võiks iga giidil olemas olla.