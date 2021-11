Pakendikonteiner pole prügikast

Joodi elanik Merle Kraav ütles, et Joodil on küll tore kogukond ja naabrivalve piirkond, kuid sellele vaatamata on prügi pimeduse varjus kuidagi konteinerite juurde jõudnud. «Ega me ju tea, kas on tegemist piirkonna oma elanike sigatsemisega või on prügi toodud kusagilt mujalt,» sõnas ta.