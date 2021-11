."Õppus "Põhjakonn 21" on tänaseks edukalt selja taga. Peamised eesmärgid, mille õppuse eel oma üksustele seadsime, said suuremas osas täidetud. Tuvastasime vajalikud õpikohad, mis jõustame järgmises õppetsüklis. Saadud kogemus kinnitas, et Kaitseliidus maakaitse saab püstitatud ülesannetega hakkama. Õppus oli väga kompleksne ja keerukas, seega kokkuvõttes saame rahule jääda, sh tänavu loodud üksustega," ütles Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.