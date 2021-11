Paide linnavolikogu teisel istungil otsustasid volinikud, et ametisse astunud uus linnapea ja kaks abilinnapead hakkavad saama senisest tunduvalt suuremat palka. Opositsiooni hinnangul on tegemist ajalooliselt suurima palgatõusuga Paide linnajuhtimises, mille mõju järgmise aasta eelarvele on kõigi tasude pealt kokku 123 000 eurot.