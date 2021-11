Täna on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev

2020. aastal sai Eesti vihjeliin 495 teadet, millest 298 sisaldas infot veebikeskkonnast, kus oli üleval laste seksuaalset väärkohtlemist esitav materjal. Üle maailma oli see number veelgi suurem - 267 192, kusjuures 93% ohvritest olid tüdrukud ning 76% vanuses 3-13 aastat.

18. novembril on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev, mille eesmärk on juhtida tähelepanu laste kaitsmisele seksuaalse väärkohtlemise eest.

Laste seksuaalne väärkohtlemine on kahetsusväärne reaalsus paljude laste jaoks üle maailma. Seksuaalne väärkohtlemine on laste õiguste tõsine rikkumine, mis põhjustab kahju laste füüsilisele ja vaimsele tervisele ning mille tagajärjed mõjutavad kogu nende elu.

Vihjeliin www.vihjeliin.ee on MTÜ Lastekaitse Liidu tasuta pakutav veebipõhine teenus, mis võimaldab internetikasutajal edastada teavet internetis levivast laste seksuaalset väärkohtlemist esitavast materjalist. Teate saab veebilehe avalehel asuva vormi kaudu edastada igaüks, kes on internetis märganud taolist fotot või videot. Teate saab edastada anonüümselt ilma isikuandmeid edastamata.

Projekti Targalt internetis koordinaatori Malle Hallimäe sõnul on oluline, et igaüks, kes märkab lapse seksuaalset väärkohtlemist, annaks sellest teada. „Igal lapsel on õigus olla kaitstud igasuguse väärkohtlemise eest sealhulgas ka internetis“, lisas Hallimäe.