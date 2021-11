Praegu on õige aeg ennast gripi vastu vaktsineerida

EPAL juhi Ly Rootslase sõnul on apteekidesse gripi vastu vaktsineerima oodatud kõik inimesed, sest parim kaitse grippi haigestumise vastu on end õigel ajal vaktsineerida. „Kindlasti võiksid end vaktsineerida 65-aastased ja vanemad, kellele sellest aastast on gripi vastu vaktsineerimine tasuta. Just eakad on gripi puhul üheks riskirühmaks, sest nende kaasuvad haigused raskendavad gripi kulgu“ ütles Rootslane. Ta lisas, et apteegis on võimalik eakatel mugavalt tasuta vaktsineerida õhtustel aegadel ja nädalavahetustel. Kokku saab gripi vastu praegu vaktsineerida 32 apteegis üle Eesti, uute kohtadena on viimasel nädalal lisandunud Põlva ja Saue.