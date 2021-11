"NO teatri lahkumisega on sellised aktsioonid, mis on rahvast puudutanud, kuidagi varjusurma langenud. Tänasel päeval aga Paide teater seisab selle eest, et aktsioonlavastused jälle elu sisse saaksid," vahendas Evestuse kommentaari ERRi kultuuriportaal.

Paide teatri varivolikogu on üsna sarnane päris volikogule. "Erineb ilmselt selle poolest, et need 23 tegelast, kes varivolikogus on, ei ole valimistel oma hääli kogunud, vaid on valitud Paide teatri meeskonna poolt välja selleks, et nad järgmise 100 päeva jooksul ka viiksid läbi neid samu arutelusid, mida volikogu parasjagu läbi viib," rääkis Evestus.