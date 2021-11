Peateosena kõlab Pärt Uusbergi kauni helikeelga „Missa Tagore” (2017), kus on kokku põimunud kaks maailma – traditsiooniline missatekst vaheldub India müstiku Rabindranath Tagore luuletusega „Mererannal“, mille puhul kooriga liituvad harf ja tšello. Pärt Uusberg: „Oma teost „Missa Tagore” olen juba alates selle loomisest soovinud kuulda kutselise koori kõlaväljas. Loodan, et see kava toob esile Eesti Filharmoonia Kammerkoori unikaalse kõla ning sobib hästi detsembrikuusse, kus oleme veel ühe jalaga hingedeaegses sügises, kuid ühtlasi ka juba jõuluootuses.”

Eesti Filharmoonia Kammerkoorist

Sel hooajal 40. sünnipäeva tähistav Eesti Filharmoonia Kammerkoor on kujunenud üheks tuntumaks Eesti muusikakollektiiviks maailmas, kes on oodatud kõige mainekatele lavadele, nagu Viini Kontserdimaja, Sydney Ooperimaja, New Yorgi Carnegie Hall, Los Angelese Walt Disney Kontserdimaja.

Koori laia repertuaari kuulub muusika barokist ja romantismist kuni nüüdisteoste ja ooperiteni. Erilisel kohal on Arvo Pärdi, Veljo Tormise jt. eesti heliloojate looming. Koori lavapartneriteks on kuulsad orkestrid ja dirigendid, sh Austraalia kammerorkester, Londoni sümfooniaorkester, Philip Glass Ensemble, Claudio Abbado, Helmuth Rilling, Eric Ericson, Gustavo Gudamel jpt. Eesti esinduskoori stabiilset kõrgtaset näitavad ligi 80 salvestist, mida on 15 korral Grammyle esitatud ning kahel korral hinnatuima plaadiauhinna võitnud. Koori plaadistusi ehivad ka teised prestiižikad auhinnad, sh Gramophone’i auhind, Diapason d’Or, Choc de l’Année jne. 2020. aastal valis BBC muusikaajakiri Classical Music Eesti Filharmoonia Kammerkoori kümne parima koori hulka maailmas.

1981. aastal Tõnu Kaljuste loodud koori ees on peadirigentidena seisnud veel briti dirigent Paul Hillier, hollandlane Daniel Reuss ning läti dirigent Kaspars Putniņš. Alates 2021. aasta augustist on koori kunstiline juht taas Tõnu Kaljuste.