Nädalavahetusel kisub tormiseks

Reede pärastlõunal läheneb Põhjalahelt uus osatsüklon ühes tiheda vihma ja lörtsisajuga. Suurema osa ajast puhub mõõdukas läänekaare tuul, kuid õhtul tugevneb saartel kiiresti lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur on öösel -2..+2, rannikul kuni +5°C, päeval on +2..+5, saartel ja läänerannikul +6..+10°C.

Laupäeva (20.11) öö hakul kihutab see osatsüklon üle Eesti itta ja toob tiheda vihma- ja lörtsisaju ning paisutab loodetuule sisemaal puhanguti üle 15, rannikul kuni 25, Hiiumaal ja mandri looderannikul võivad kesköö paiku puhangud ligi 30 m/s tõusta, hommikul annab tormituul järele. Päeval on lörtsi- ja vihmahooge hõredalt ja põhiliselt vaid idapoolsetes maakondades. Loodetuul on tugev õhtuni, siis tõmbub tasapisi tagasi. Õhuvool pöördub loodesse ja õhutemperatuur on ööpäeva vältel 0..+6°C, saartel kraad-paar enam.