Daily koolisööklates toimuva konkursi käigus jälgisid enam kui 70 kooli üle Eesti ühe nädala jooksul seda, kui palju söögivahetundide jooksul toitu ära visatakse ning õpilased said koolisööklatesse paigaldatud plakatitele märkida põhjuse, miks nad toitu ära viskasid.

Aktsioonis osalesid ka kolm Järvamaa kooli: Paide Hillar Hanssoo põhikool, Paide Hammerbecki põhikool ja Koeru keskkool.

"Keskmiselt viskas üks õpilane oma portsjonist prügikasti 21 grammi toitu, mis on 6 grammi vähem kui eelmisel aastal. Kui korrutada päästetud toidu kogus Eesti üldhariduskoolide õpilaste arvuga, on tulemuseks umbes 157 tonni toitu aastas. Tubli tulemus näitab selgelt, et lapsed teadvustavad üha rohkem toiduraiskamise probleemi ning vähemalt koolisööklas teevad toitu tõstes teadlikke valikuid," rääkis aktsiooni tulemustest Daily kaubamärgi all toitlustusteenust pakkuva Baltic Restaurants Estonia müügi- ja turundusjuht Tiiu Endrikson.

Aktsiooni nädalal toimus ka koolidevaheline võistlus, mille võitis Merivälja Kool, kus iga portsjoni kohta läks raisku kõigest 12 grammi toitu.

"Üldiselt oli raisatava toidu kogus väikseim nendes koolides, kus on iseteenindusliin ning õpilastel võimalus portsjoni suurust ise valida. Kuna pandeemia tõttu on olnud keeruline sööjate täpset arvu ennustada, siis kasvas selle aasta toidukaalumisel päeva lõpus ülejäänud toidu kogus. Praegusel ajal on eriti oluline, et kool ja söökla teeksid omavahel koostööd ning toimuks kiire infovahetus ja näiteks info distantsõppele minevate õpilaste kohta jõuaks kiiresti ka söökla personalini. Nii saame oluliselt toidu raiskamist vähendada," nentis Endrikson.

Daily esindaja sõnul aitab toidujäätmete tekkimist vähendada ka söökla personali ja õpilaste teadlikkuse tõstmine.

"Meie eesmärgiks oli näidata õpilastele, kui suur probleem on toidu raiskamine ning panna neid mõtlema oma toitumisharjumustele. Keskkonnakuu raames toimunud võistluse jooksul said õpilased näha igapäevaselt ära visatava toidu kogust koolides, lisaks toimis motiveerivalt ka võistlusmoment teiste koolidega. Loodame, et motiveerivast võistlusmomendist kujuneb aga igapäevane teadvustamine ja harjumus," lisas toitlustaja.