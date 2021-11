Järvamaal on registreeritud 2412 mesilasperet

PRIA peadirektori asetäitja Ahti Bleive tõdes, et mesilasperede arv on PRIA põllumajandusloomade registris viimastel aastatel järjest kasvanud ja nüüdseks stabiliseerunud. „Kindlasti on registri täienemisele ning täpsusele kaasa aidanud viimastel aastatel mesinikele makstav mesilaspere toetus. Teades, kuivõrd olulised on mesilased looduslikust seisukohast, on väga positiivne omada andmeid talvituma minevate ja talvitunud perede arvu kohta. See annab erinevaid võimalusi andmete analüüsiks. Palume kõigil mesinikel kontrollida, et nende PRIAle edastatud e-posti aadress oleks korrektne. Sel juhul saame mesinikele olulise info võimalikult kiiresti nendeni toimetada.“