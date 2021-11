Müravad karud tõid vereta jahil eriauhinna

VERETA JAHT

Vereta Jaht on pärisjahile sarnanev jaht, kus relvadeks fotokaamerad, laskemoonaks mälukaardid ning jahisaagiks hulgaliselt looma- ja looduspilte. Ei ühtegi pauku, ainult vaiksed kaameraklõpsud. Vereta Jahi eesmärgiks on iseloomustada piltide kaudu piirkonna maastikke ja selle asukaid. Vereta Jahti korraldavad Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja Overall Eesti AS.