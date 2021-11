„On väga sümboolne, et lisaõppekogunemisele kutsutud sõjaline üksus saavutas lahinguvalmiduse just täna, päeval, mil sada kolm aastat tagasi loodi meie eelkäija, Eesti rahvaväe inseneripataljon,“ ütles 17. pioneeripataljoni ülem kolonelleitnant Ainar Afanasjev. „Pioneeripataljon on oma esimesest päevast disainitud selleks, et kindlustada oma üksuste hukukindlust ja tagada liikumisvabadust ning raskendada vastaspoole manöövri tegemist. Täna hakkamegi me tegema seda, milles oleme parimad – tõkete ehitamist.“