Noor kardisõitja hoiab ala kodumaakonnas elus

Marko täpsustas, et Leedu poiss Dovydas Gudelevicius ja Läti poiss Toms Strele kogusid keerulisel hooajal temast rohkem sõidukilomeetreid, sest said rohkemates sarjades osaleda. «Lätis algas hooaeg koroonapiirangute tõttu hiljem ja algul oli sinna keeruline minna. Mul jäi selle arvel võistlussõite palju vähemaks. Nemad said juba enne oma hooaja algust palju võistelda mujal Euroopas ja ka Eestis,» selgitas ta.