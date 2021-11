Volikogu määras linnajuhtidele ajaloo suurima palgatõusu

Abilinnapea Karl Jakobson (vasakult), linnapea Siret Pihelgas ja abilinnapea Piret Moora said volikogult rohelise tule Paide linna juhtima asuda. FOTO: Dmitri Kotjuh

Paide linnavolikogu neljapäevasel istungil riputati Paide linnapea ametikett kaela Siret Pihelgale, kes kandis seda ka aastail 2015–2017. Volinikud otsustasid, et ametisse astunud linnapea ja kaks abilinnapead hakkavad saama senisest tunduvalt suuremat palka. Opositsiooni hinnangul on see ajalooliselt suurim palgatõus Paide linna juhtimises.