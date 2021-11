„Elanike ohutunnetus on viiruse leviku olukorraga kooskõlas ning inimesed järgivad tervise hoidmiseks vajalikke juhiseid. Võrreldes teise laine tipuga, kui vaktsineerida veel laialdaselt ei saanud, on siiski märgata, et kontrollimeetmetest kinni pidamise soov on langenud,“ kommenteeris Turu-uuringute AS-i uuringujuht Vaike Vainu äsja valminud küsitlust.

Kriitiliseks hindas olukorda 62 protsenti elanikest, samas kui oktoobri lõpus oli nii arvanud vastajaid 72 protsenti. Võrreldes oktoobriga on kasvanud nende osakaal, kelle arvates on terav kriis möödas, kuid valvsuse säilitamine ja ohutusabinõude järgimine siiski jätkuvalt oluline – oktoobri lõpus arvas seda 8 protsenti vastajatest, nüüd aga 20 protsenti. Inimesi, kelle arvates on olukorrale üle reageeritud, oli oktoobri lõpus 13 protsenti ja novembri keskel 11 protsenti. Neist, kes end koroona vastu vaktsineerida ei plaani, arvab 48 protsenti, et olukorrale on ülereageeritud. Aasta kõige madalamal tasemel oli elanike ohutunnetus koroonaviiruse leviku suhtes juunis, mil olid ka kõige madalamad nakatumisnäitajad. Ohtlikuks hindas olukorda sellal vaid 10 protsenti vastajatest, augusti keskpaigas aga juba 39 protsenti.