Juba enne õppeaasta algust andis Riigi Kinnisvara ASi organisatsiooniarenduse osakonna juht Aet Purk teada, et olenemata tõsistest jõupingutustest selgus, et Posti tänava hoone sisustamine ja üleandmine lükkub plaanitust kuni kaks kuud edasi ning õpilased saavad uues hoones õppetööd alustada pärast sügisest koolivaheaega 1. novembril. Ometi polnud ka selleks kuupäevaks polnud asjad sealmaal, et koolis õppetöö saaks alata.