Uuel nädalal muutuvad teeolud talvisemaks

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva enamasti selge ja vähese pilvisusega ilm, rannikul on kohati pilvisem ning hooti sajab lund ning lörtsi. Puhub loode- ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni -6, tuulele avatud rannikul kuni +3 kraadi. Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mõnel pool esineb lume- ja lörtsihooge. Puhub läänekaaretuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s, õhtul tugevneb saartel edelatuul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, saarte rannikul kuni +3 kraadi.