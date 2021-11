30 000 Baltikumi elanikule pakutakse tasuta digioskuste kursusi

15% eestimaalastest nentis värske uuringu kohaselt, et neilt on tööle kandideerides oodatud enamat kui vaid digitaalseid põhioskusi – küsitud on teadmisi andmeanalüüsist, oodatud on programmeerimisoskust või muid keerukamaid digioskusi. Ka 67,5% lätlastest ja 58,9% leedulastest on pidanud töökohale kandideerides oma digiteadmisi tõestama. See näitab, et digioskused mõjutavad nüüdseks enamikku Baltikumi elanikest nii tööl kui igapäevaelus. „Digitaalsest kirjaoskusest on saanud meie igapäevaelu osa. Lähiaastatel hakkavad tööandjad üleüldise digipöörde tulemusena digioskustele veelgi enam tähelepanu pöörama. On väga teretulnud, et täiskasvanud saavad tasuta kursustel nii oma praktilisi kui teoreetilisi IT-teadmisi arendada, kasvatades nii oma konkurentsivõimet. Olen kindel, et sellest algatusest võidavad kõik – nii töötajad, tööandjad kui ühiskond tervikuna,“ sõnas Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu juht Doris Põld.